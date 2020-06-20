Волонтерка Елена Самбул, более известная под прозвищем Маруся Зверобой, которая недавно угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому в своем антисемитском посте, снова посвятила гаранту Конституции злостное послание.

В этот раз она заявила, что главе государства не удастся посадить экс-президента Петра Порошенко в тюрьму.

Новый пост в своем телеграм-канале Зверобой опубликовала в субботу, 20 июня.

"Абсурдность дел против Порошенко и больное желание посадить его как угодно абы как, отчаяние Зеленского от отсутствия доказательств своих предвыборных обвинений - уже слишком привлекает внимание даже врагов Порошенко. Ведь очень большая часть страны ненавидит вас обоих, но систему права и справедливости в этой стране ценит выше института президентства. И вконец достал произвол, который вы пытаетесь показать, как правосудие", - пишет Зверобой.

Далее она принялась оскорблять Зеленского и предрекать ему страшное будущее.

"Не за@бывай малой, ты и так своей смертью не умрешь, вып@рдыш мамкин, слезай с трона, поиграл булавой, обезьяна, только шишек себе ней набил. Это будет первый случай в Украине, когда народ гетману булаву в жопу запихнет", - написала Зверобой.

Напомним, что недавно Зверобой обматерила Зеленского, посоветовала ему уехать в Израиль и пригрозила подвесить за ноги его семью.

После этого нардеп от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" София Федына заявила, что аккаунт Маруси Зверобой якобы взломало ФСБ России.