Идея созвать саммит стран "ядерной пятерки", которую высказал президент России Владимир Путин в своей недавней статье, заинтересовала американский Госдеп.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий посла РФ в США Анатолия Антонова.

По его словам, многие его коллеги, в том числе и в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что им "нужно время, нужно вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни".

В то же время Антонов отметил, что дипломаты уже проявили заинтересованность в идее Путина собрать "ядерный саммит".

"К слову, моих собеседников заинтересовало разъяснение Владимира Владимировича Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности - важного события, которое должно во многом определить контуры дальнейшего развития международных отношений и укрепить стратегическую стабильность. Есть много подходов, много взглядов, это хорошая возможность нам поговорить о современных отношениях и о прошлом", - добавил посол.

Напомним, что статья Путина была посвящена Второй мировой войне. Ее опубликовал американское консервативное издание The National Interest. В частности, в ней говорится, что глава КНР Си Цзиньпин, президент Франции Макрон, президент США Трамп и премьер Великобритании Джонсон поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием.

Ранее мы подробно разбирали основные тезисы данной статьи российского президента.