На главу городского управления бельгийского города Брюгге Дирка Де Фау напал мужчина с ножом и ударил политика в шею, нанеся смертельно опасный удар. Пострадавшего сразу прооперировали и нанесли 24 шва.

Об этом сообщает RTBF.

"Мое состояние сейчас довольно хорошее. надеюсь быстро вернуться к работе", - заявил Дирк Де Фау сразу после операции. Он также поблагодарил персонал больницы Синт-Ян в Брюгге и всех людей, которые выразили ему свою поддержку.

Отмечается, что сейчас нападавшего уже задержали, 21 июня он предстанет перед судом. Сын главы города или Бургомистра рассказал, что 62-летний Де Фау - юрист. Нападение произошло в субботу утром возле его юридической фирмы, нападавший несколько часов поджидал свою жертву.

Пока что неизвестен мотив нападения, однако местные СМИ утверждают, что подозреваемый был клиентом пострадавшего и у него наблюдаются психические отклонения.

Напомним, бывший чиновник предстанет перед судом за нападение на полицейского. Бывшего заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Слончака, который напал на сотрудников патрульной полиции, будет судить Соломенский районный суд Киева.

Как сообщала "Страна", депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Билан обнародовал в своем Фейсбуке обращение к Зеленскому, в котором предложил взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы "защититься от нападения Венгрии и России".