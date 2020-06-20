Власти Киева в ночь на 20 июня провели рейд по 27 развлекательным заведениям и ночным клубам столицы и по итогам составили 17 админпротоколов и два уголовных дела за нарушение карантинных ограничений и организацию массовых мероприятий без соблюдения норм.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина людей". За выявленные нарушения в отношении деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 УК Украины", - указано в сообщении.

Всего специальные комиссии проверили 2 365 столичных заведений, из которых примерно 1 200 - заведения общепита, 900 продовольственных магазинов, и еще 445 объектов.

"Во время проведения комиссионных мероприятий выявлены нарушения преимущественно на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; проведение обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и т.д", - сообщили в КГГА.

Так, после проверки полиция составила 375 админпротоколов. Как известно, комиссии проверяют различные заведения в десяти районах Киева с середины мая и регулярно находят нарушения.

Напомним, в Украине меры карантина в условиях активного распространения коронавируса нарушает каждый шестой объект хозяйствования.

Как сообщала "Страна", в Украине, где за полмесяца установлено шесть антирекордов по заболеваемости Covid-19, стали выписывать больше админпротоколов за нарушение карантина. Полицейские за несколько дней увеличили их число втрое.

Также "Страна" писала, что столичные заведения, в которых будут зафиксированы серьезные нарушения коронавирусного карантина, могут оказаться под замком до того момента, пока все недочеты не будут исправлены.