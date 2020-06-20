Сеть ресторанов "Lviv Croissants" ("Львовские круассаны") не будет обслуживать посетителей на русском языке. В то же время в терминалах для бесконтактного заказа можно выбрать украинский, английский и даже польский язык.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба "Львовских круассанов" в Facebook.

Так, представители сети заведений общепита рассказали о том, что внутри ресторанов уже установлены терминалы для обслуживания посетителей. По их словам, это должно обеспечить безопасность гостей и сотрудников заведений в условиях эпидемии коронавируса. Однако в "Львовских круассанах" отметили, что программное обеспечение таких терминалов прописано для использования на украинском, русском, английском и польском языках.

"К сожалению, изменить настройки за один-два дня мы физически не могли, - сокрушаются представители сети ресторанов. - Но сознательно решили, что не будем оттягивать установление таких терминалов. Хотя и решили, что русского языка в наших заведениях не будет".

Теперь же опция выбора русского языка в терминалах обслуживания уже удалена.

"Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", - добавили в Lviv Croissants.

В комментариях под постом сети ресторанов пользователи в основном радовались тому, что в заведениях не будет "языка оккупанта" и обращали внимание руководства заведений на то, что иногда их сотрудники позволяют себе на нем разговаривать.

Любопытно, что в комментариях к посту посетители пишут, что в некоторых ресторанах работники заведения говорят по-русски. На что Lviv Croissants сказали, что передадут замечание руководителю пекарни.

Напомним, что недавно компания McDonald's оказалась в центре скандала и возмутила пользователей соцсетей после того, как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке.

Ранее мы писали, что глава отдела по связям с общественностью в авиакомпании SkyUp Airlines поддержала McDonald's в недавнем языковом скандале. По ее мнению, если человек хочет, чтобы к нему обращались не на государственном языке, ему необходимо уехать из Украины.