Федеральный суд США разрешил Джону Болтону опубликовать мемуары о президенте Дональде Трампе, проверив последнюю версию для печати на наличие секретной информации.

Об этом сообщает Fox News.

"Ответчик Болтон играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Он подверг свою страну опасности, а себя - гражданской (и, возможно, уголовной) ответственности. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет предотвратит непоправимый вред", - указано в вердикте судьи Ройса Ламберта.

Министерство юстиции добивалось судебного запрета и временного запрета на выпуск книги "Комната, где это произошло", которая должна поступить в тираж 23 июня, заявив, что книга содержала секретную информацию.

Однако защита Болтона утверждает, что таким образом Трамп пытается скрыть информацию, которая может опорочить его перед населением.

Известно, что книга содержит некоторые неприятные моменты, как например, мольба Трампа к главе Китая Си Циньпину помочь выиграть президентские выборы. Тогда Трамп утверждал, что журналисты должны быть казнены.

Напомним, президент США Дональд Трамп называл "крутой" идею вторжения США в Венесуэлу. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на еще не вышедшую книгу экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которую Дональд Трамп назвал лживой "дурью".

Как сообщала "Страна", любовь к Путину и обида на Украину. О каких секретах Трампа рассказал в мемуарах его бывший советник Болтон.