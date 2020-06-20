Офис генерального прокурора Украины открыл дело по заявлению депутатов Верховной Рады о слежке за экс-президентом страны и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

Об этом в субботу, 20 июня, написал депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в своем Facebook.

"Офис генпрокурорши открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили ГБР", - сообщил депутат.

"Сообщаю, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом генерального прокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа - Ред.)", - говорится в ответе Офиса генпрокурора на заявление нардепов.

Стоит отметить, что 12 июня сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов созвал брифинг, в ходе которого он сообщил, что за бывшим президентом ведется "незаконная слежка". Также он показал фотографии автомобилей с номерными знаками, которых нет в базе данных. По словам Герасимова, авто были замечены неподалеку от дома Петра Порошенко. В "Евросолидарности" потребовали от президента Украины Владимира Зеленского ответить на вопрос, кто и с какой целью следит за Порошенко.

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - сообщил Герасимов.

Напомним, недавно Офис Генпрокурора закрыл три дела против Порошенко. В тоже время, заявитель по этим производствам, юрист Андрей Портнов, сказал, что обжалует в суде закрытие дел.

Также мы писали о том, какие именно дела против бывшего президента Украины были закрыты.