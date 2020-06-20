Коммунальные службы назвали перечень адресов, по которым с 19 по 21 июня будет отсутствовать или подаваться под слабым напором холодная вода из-за ремонта насосной станции "Виноградарь-3".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможны временные перебои с водоснабжением. Вода может отсутствовать на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня.

Напомним, из-за ремонта насосной станции, в некоторых районах Киева и области могут быть временные перебои с водой с 19 по 21 июня. Планируется заменить две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3", так как старая арматура уже износилась.

Как сообщала "Страна", для снабжения водой жителей этих районов, власти задействуют 9 цистерн, которые будут дежурить по названным адресам, начиная с 06:00 20 июня. Ремонтные работы планировали провести еще в апреле, но из-за карантина их пришлось отложить.