Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных. Фото: pixabay.com

Коммунальные службы назвали перечень адресов, по которым с 19 по 21 июня будет отсутствовать или подаваться под слабым напором холодная вода из-за ремонта насосной станции "Виноградарь-3".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможны временные перебои с водоснабжением. Вода может отсутствовать на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня.

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Названы улицы, на которых "Киевводоканал" отключит воду до конца выходных

Напомним, из-за ремонта насосной станции, в некоторых районах Киева и области могут быть временные перебои с водой с 19 по 21 июня. Планируется заменить две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3", так как старая арматура уже износилась.

Как сообщала "Страна", для снабжения водой жителей этих районов, власти задействуют 9 цистерн, которые будут дежурить по названным адресам, начиная с 06:00 20 июня. Ремонтные работы планировали провести еще в апреле, но из-за карантина их пришлось отложить. 

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