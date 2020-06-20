Вчера в супермаркете "Сильпо" в столичном районе Шулявки произошла стычка между покупателями из-за футболки с изображением президента России Владимира Путина. Мужчина принялся оскорблять женщину за то, что она носит неподобающую по его мнению одежду, конфликт почти перерос в драку.

Об этом в пятницу, 19 июня, информирует страница "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, один из участников конфликта начал снимать на камеру своего телефона женщину, которая надела черную футболку с изображением российского лидера и надписью "На страже". Также мужчина обзывал посетительницу "Сильпо" "животным" и требовал от нее снять футболку.

В ответ женщина просила зачинщика конфликта не снимать ее на видео, однако мужчина проигнорировал ее просьбу. Из-за этого прямо в супермаркете произошла потасовка.

При этом автор видео пытался вызвать полицию на место инцидента, так как он утверждал, что носить футболку с Путиным в Украине незаконно. Однако правоохранители отказались реагировать на вызов, а охранники "Сильпо" и вовсе заявили, что "у нас свободная страна и она может носить все, что хочет".

Примечательно, что многие комментаторы под видео призывали избить женщину за якобы "неподобающую одежду" и лишить ее украинского гражданства. Тем не менее нашлись и такие пользователи соцсети, которые осудили действия мужчины, и напомнили, что Украина является демократической страной. По их мнению, женщина сама в праве выбирать, носить ей футболку с Путиным или нет.

Напомним, недавно Национальная полиция Украины открыла уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кривого Рога за нарисованные им листовки ко Дню Победы с символикой СССР.

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