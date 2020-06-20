Украинская авиакомпания SkyUp заявила о возобновлении полетов в Грузию и Албанию с первого июля и в другие страны с 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Международные рейсы планируется начать 1 июля полетами в Грузию и Албанию, а с 15 июля - и в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами", - указано в сообщении.

Так, сейчас можно купить билеты из Киева в Батуми и Тбилиси со 2 июля и в Тирану с 1 июля, из Львова, Харькова, Запорожья и Одессы в Батуми с 17 июля, а из Одессы и Харькова в Тбилиси - с 16 июля.

Самые дешевые билеты стоят от 2 112 гривен, однако в компании утверждают, что не станут поднимать цены на перелеты в связи с возобновлением авиасообщения. Представители SkyUp отмечают, что перед покупкой билета нужно ознакомиться с правилами приема иностранцев в стране, куда намерен отправиться пассажир. Также необходимо позаботиться о наличии всех необходимых документов

Напомним, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в шесть стран. В компании также напомнили о необходимости пассажирам носить защитные маски, а экипажу - перчатки во время перелета.

Как сообщала "Страна", в аэропорту "Борисполь" появилась первая лаборатория для проведения ПЦР-тестов и тестов на антитела, которую установила компания Международные авиалинии Украины (МАУ).

Также "Страна" писала, что "Укрзализныця" назначила пять региональных поездов для дополнительных перевозок пассажиров. Они будут курсировать в периоды с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.