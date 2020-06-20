В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране, Минрегион выступил за усиление проверок соблюдения карантина заведениями общепита на следующей неделе.

Об этом в субботу, 20 июня, заявил министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов, передает пресс-служба ведомства.

"Считаю, что необходимы массовые проверки, по меньшей мере 10 тыс проверок Госпродпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал чиновник.

По его словам, "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

Он также отметил, что в Украине сейчас есть тенденция к росту числа больных Covid-19. "Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля", - подчеркнул Чернышов.

В Минрегионе сообщили, что по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Укртрансбезопасность, Госпродпотребслужба, Нацполиция должны получить поручение усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм, а также обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Кроме того в скором времени будет поручено усилить контроль за соблюдением карантинных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Напомним, что ранее подобные проверки анонсировали в Офисе президента Украины.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 20 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 35 825 человек. За сутки инфекция подтвердилась у 841 жителя страны.