Компания МАУ попала в международный скандал.

Как уже писала "Страна", 13 июня на рейсе "Международных авиалиний Украины" Киев-Торонто в грузовом отсеке самолета погибло 38 щенков из партии в порядка 500 щенков, которые перевозились этим рейсом.

Щенки умерли от удушья, после чего 19 июня МАУ объявили временное эмбарго на перевозку живых животных на самолетах B767, — сообщило канадское издание National Post.

Также приводятся некоторые подробности инцидента - на борту было 200 щенков французских бульдогов. Их везли на продажу. И, как оказалось, в грузовом отсеке самолета МАУ было всего 300 клеток (то есть, в некоторых содержалось по двое собак), нарушалась циркуляция воздуха, что, очевидно, и стало причиной гибели животных.

"Страна" разбиралась в подробностях этой истории.

Пытались сэкономить на перевозке?

Представитель компании МАУ Ольга Злобина сообщила нам, что в компании узнали об инциденте из новостей.

"Мы сейчас разбираемся, что реально случилось. Запросили все документы, но сразу скажу, что ситуация непростая. Мы всегда перевозим животных по правилам. Утверждение о том, что не было вентиляции - это полная ерунда, в исправном самолете не может не работать вентиляция", — рассказала Злобина "Стране".

Также она опровергла информацию о том, что МАУ запрещена перевозка животных.

По словам Ольги Зарубиной, это была коммерческая отправка - щенки предназначались на продажу. Но кто именно их отправил из Киева - пока сказать сложно. "Все шло через таможенного брокера", - говорит Ольга Злобина.

На официальном сайте МАУ есть правила перевозки животных. В них отдельно прописаны требования к контейнерам. Они должны вентилироваться, как минимум, с трех сторон.

"Вентиляция обеспечивается за счет одной открытой стороны (например, дверь) и за счет вентиляционных отверстий. Общая вентиляционная площадь должна составлять не менее 16% от общей поверхности четырех сторон. Разрешается наличие дополнительных отверстий на крыше или по сторонам", - прописано в требованиях.

Также указано, что каждое животное в контейнере должно иметь достаточно пространства, чтобы вставать в полный рост, свободно поворачиваться, стоять, сидеть, лежать в естественном положении. Максимально допустимый размер: длина – 110 см, ширина – 75 см, высота – 75 см. Максимальный вес контейнера + животное в качестве зарегистрированного багажа – до 75 кг.

То есть, как в одном контейнере могло оказаться сразу несколько животных - непонятно.

МАУ на своей странице в Facebook опубликовала следующую информацию: "Все в МАУ выражают соболезнования в связи с трагической гибелью животных в нашем рейсе. МАУ работает с местными властями над тем, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения повторения подобной ситуации".

Пост собрал немало гневных комментариев, в основном, от иностранцев.

"Вы предлагаете соболезнования? Как насчет того, чтобы выдвинуть обвинения против всех участников! Это отвратительно, душераздирающе и ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО НЕМЕДЛЕННО! Вы получаете декларацию о том, что отгружается, очевидно, видя, что есть 500 ЖИВЫХ животных, это нужно было остановить, прежде чем убить этих щенков! Возможно, было бы неплохо поместить персонал в транспортное средство, которое раскалено до +30 с полиэтиленовыми пакетами на головах, чтобы они получали представление о том, через что прошли эти бедные животные", - написал Тери Гардер.

Также в комментариях пишут, что большинство авиакомпаний ограничивают количество перевозимых в грузовых ответах животных и не берут по несколько сотен штук. А летом, в июньскую жару, многие перевозчики вообще отказываются от транспортировки собак из-за слишком высоких рисков.

Ветеринары, с которыми пообщалась "Страна", предположили, что за счет "подселения" щенков в контейнеры заказчики перевозки хотели сэкономить. "Перевозка одного животного стоит порядка 100 евро, но можно договориться, и перевезти в одной клетке двух собак тоже за сотню", — предположил один из столичных ветеринаров.

То есть, если за 500 клеток нужно было заплатить 50 тысяч евро, то 300 клеток - это только 30 тысяч.

Стоит отметить, что продажа щенков из украинских питомников за границу - весьма доходный бизнес. К примеру, в Украине цены на щенков французских бульдогов варьируются от 5 тысяч до 30 тысяч гривен. В Канаде только депозит за щенка (чтобы его вам оставили) составляет 1,5 тысячи долларов. Стоимость щенка может доходить до 2-2,5 тысяч долларов.

"Есть целая сеть посредников, которые скупают щенков в Украине и отправляют за границу. 38 погибших щенков - это порядка 76-80 тысяч долларов по ценам в Канаде, у нас их могли скупить за 20 тысяч долларов, то есть, заработки колоссальные", - говорит киевский ветеринар Игорь Белецкий.

Ветеринары также рассказывают, что есть определенная группа посредников, которые обеспечивают перевозку. Они по месту договариваются с представителями авиакомпании.

Организация перевозки партии животных через таких посредников стоит порядка 500 долларов. Но посредник берется сэкономить на платежах авиаперевозку, в том числе, за счет "подселения" в одну клетку.

"Бульдоги - это бронхеоцефалы"

По правилам перевозки животных за границу, каждое животное должно выезжать с ветеринарным паспортном. То есть, изначально в Киеве все животные были здоровыми.

Но, по словам Игоря Белецкого, очень важны условия транспортировки.

"Помещение должно хорошо проветриваться, собаки очень плохо переносят жару. Тем более, французские бульдоги. Это - бронхеоцефалы, у них по породе проблемы с дыхательной системой. Они по жизни "хрипят". То есть, по этой породе нужно особенно тщательно соблюдать правила перевозки. Если этот фактор не был учтен, плюс длительный перелет, они просто медленно умирали от недостатка кислорода", — пояснил ветеринар.

"Бронхеоцефальные породы собак, к которым относятся бульдоги, мопсы и другие, категорически не переносят жару. Мы отправляем щенков заграничных покупателям с курьером в салоне самолета, и никаких проблем нет. Но тут речь шла о перевозке 500 щенков. Ни один питомник не может сразу поставить такого количества животных. Скорее всего, везли посредники", — рассказали нам в питомнике Ma Belle Amie.