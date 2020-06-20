Появилась программа киевского онлайн-марафона за права ЛГБТ

Организаторы онлайн медиа-марафона рассказали, в каком формате пройдет КиевПрайд в воскресенье, 21 июня.

Об этом "КиевПрайд" сообщает в Facebook.

"21 июня КиевПрайд начинает Национальный день союзников и союзников ЛГБТ+ сообщества. В этот день мы хотим поговорить о том, насколько поддержка и понимание, совместные действия бок о бок, взаимоуважение и сотрудничество могут стать катализаторами на пути к демократической Украине. Уже в это воскресенье, соберем известных и значимых союзников и союзников ЛГБТ + в один большой онлайн-марафон, в рамках которого они расскажут о собственном опыте, мотивации, поддержке и солидарности с сообществом", - указано в сообщении.

Эксперты, среди которых представители организации, психологи, знаменитости и представители индустрии моды, расскажут, чем равные права помогут Украине стать более демократичной и почему нужно отстаивать свои права.

Планируется эфир на радио, прямые включения, викторина с призами, а также тематическая музыка.

Напомним, ставший уже традиционным в Украине летний марш равенства в 2020 году проведут в онлайн-формате. Он будет длиться три недели.

Как сообщала "Страна", посольство США в Украине выступило против угроз в сторону представителей ЛГБТ-сообщества, в частности участников общественного движения "КиевПрайд". Заявление связано с недавней потасовкой ЛГБТ-активистов с праворадикалами.