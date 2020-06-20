Танкер Delfi, который штормом был прибит к одесскому пляжу "Дельфин" в ноябре прошлого года, по прежнему лежит в море неподалеку от берега. Несмотря на причиненное им загрязнение, власти города разрешили одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы пользуются возможностью и во всю фотографируются на фоне танкера, пока его не убрали.

Стоит отметить, что недавно пляж "Дельфин" был закрыт на несколько дней. Однако сейчас туда вновь пускают отдыхающих. Некоторые из них залезают на судно, чтобы сделать памятный снимок с местной "достопримечательностью".

Появились фото с туристами на фоне токсичного танкера Delfi в Одессе. Фото: Страна

Тем не менее, власти Одессы обещают убрать танкер до Дня Конституции. Но дата уже неоднократно переносилась. До этого чиновники говорили, что судно могут разделить на части, чтобы вытащить его из воды, однако на данный момент в стране нет необходимого оборудования, которое позволит это сделать.

Появились фото с туристами на фоне токсичного танкера Delfi в Одессе. Фото: Страна

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило штормом малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер совершил навал бортом на волнорез. А экипаж из трех человек пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Как сообщала "Страна", в Одессе вблизи затонувшего танкера Delfi сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. По предварительным данным, допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

Как мы сообщали ранее, в Одесской ОГА утверждали, что танкер Delfi попробуют поднять со дна при помощи воздушных баллонов, поместив их в пустоты судна.