Суд в Днепре отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве оперативника Дарвина Потуданского до 19 августа.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

"49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда на срок 60 суток без права внесения залога", - заявили правоохранители.

Напомним, вчера, 19 июня, В Шевченковском районе Днепра произошла перестрелка. Погиб один сотрудник полиции. Еще один правоохранитель получил ранение.

Позже стало известно, что жертвой преступника пал молодой правоохранитель, который пытался его задержать. Тяжело раненому сотруднику полиции удалось выхватить оружие у нападающего. Истекая кровью, он надел на него наручники и умер.

Мы также публиковали фото погибшего при исполнении оперативника.