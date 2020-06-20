Принимающие пациентов с коронавирусом больницы Закарпатской области переполнены, размещать новых больных негде.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

"Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии", - заявил он.

Так как лечение коронавируса занимает от двух до трех недель, быстро выписывать пациентов и размещать новых нет возможности. Похожая ситуация сложилась в Хустском, Иршавском и Свалявском районах.

"Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных - то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. … За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - добавил Поляк.

По словам врача, за последние сутки в коронавирусные больницы поступило 179 человек, а выписалось - 11. Отметим, за последние сутки в Закарпатской области зафиксировали 109 новых больных коронавирусом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания 20 июня заявил, что на Закарпатье возможно усиление карантина, поскольку там ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.

Как сообщала "Страна", в Киевской области могут вернуться к жесткому карантину из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, который почти достиг максимально допустимого.