Киев заявляет о необязательности минских соглашений в урегулировании военного конфликта на неподконтрольной территории Донбасса. В связи с этим ситуация стала "потенциально очень опасной".

Об этом в эфире телепередачи "Большая игра" на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" в субботу, 20 июня.

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал Песков.

По его словам, "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "работает контактная группа, достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, что недавно с подобной критикой в адрес команды президента Украины Владимира Зеленского выступили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Там заявили, что достигнутые на встрече в Париже соглашения лидеров стран "Нормандского формата" не выполнены, а в процессе мирного урегулирования войны на Донбассе нет результатов.

Ранее мы писали, что на днях заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил о необязательности минских соглашений.