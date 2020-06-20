Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что за сутки коронавирусом в стране заболели 603 человека. Шестеро белорусов скончались.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"В Беларуси на 20 июня выздоровели и выписаны 36 тыс. 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 57 тыс. 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 тыс. 173 теста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за период эпидемии умерли 343 человека, хотя днем ранее сообщалось о 337 погибших.

Кроме того, чиновники 19 июня сообщали о том, что по состоянию на прошлый день, коронавирус был зафиксирован у 35 275 граждан (+603 человека за сутки).

До этого мы писали, что 18 июня в Беларуси задержали оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдурада. После этого в Минске выстроилась многокилометровая протестная очередь пикетов, на которых собирались подписи за соперников Александра Лукашенко на августовских президентских выборах.