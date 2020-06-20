Десять украинских регионов не готовы к переходу на второй этап ослабления карантина. Так, основной причиной этого является не соответствие показателя инцидентности нормам, установленным Кабмином.

Таблицу готовности регионов к снятию части карантинных ограничений в субботу, 20 июня, опубликовало министерство здравоохранения.

Так, согласно требованиям Кабмина, инцидентность, то есть количество заболевших за 7 дней на 100 тысяч населения региона, не должна превышать 12. По последним данным, этому критерию не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и Киев.

Кроме того, Закарпатская область не может позволить себе смягчить карантин из-за второго критерия - заполненности больничных коек людьми с коронавирусной инфекцией. В этом регионе заполнено 56,93% мест, при максимально дозволенных 50%.

В то же время, по третьему критерию, а именно охвату населения тестированием на наличие коронавируса, соответствуют все регионы. Этот показатель должен быть больше 12 на 100 тысяч населения.

Напомним, что по состоянию на 19 июня к ослаблению карантина не была готова Харьковская область, однако сегодня там ситуация с эпидемией коронавируса несколько улучшилась.

Ранее мы писали, что в Киевской области могут вернуться к жесткому карантину из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, который почти достиг максимально допустимого.