В связи с открытием пляжей в Украине, Минздрав опубликовал основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом. Так, ведомство разрешило украинцам плавать без маски.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

В ведомстве отметили, что решение об открытии пляжей принимают органы местного самоуправления в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. Если человек все же решил посетить пляж в условиях коронавирусной эпидемии, ЦОЗ рекомендует соблюдать следующие правила:

Соблюдайте физическое дистанцирование не менее одного метра с другими людьми. Лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и или лежать также должны быть размещены на расстоянии не менее метра.

с другими людьми. Лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и или лежать также должны быть размещены на расстоянии не менее метра. Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску ( кроме пребывания в воде ), надевая ее так, чтобы были покрыты нос и рот.

), надевая ее так, чтобы были покрыты нос и рот. Соблюдайте правила гигиены рук. А именно: мойте руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета, когда чувствуете, что они загрязнены. Не следует забывать мыть руки после снятия средств индивидуальной защиты (маски или респиратора). Не стоит касаться грязными руками лица. Если нет возможности помыть руки, их следует обработать спиртосодержащим антисептиком.

(маски или респиратора). Не стоит касаться грязными руками лица. Если нет возможности помыть руки, их следует обработать спиртосодержащим антисептиком. Соблюдайте этикет кашля : чихайте и кашляйте в локоть или одноразовый бумажный платок (который следует сразу выбросить и помыть после этого руки).

: чихайте и кашляйте в локоть или одноразовый бумажный платок (который следует сразу выбросить и помыть после этого руки). Внимательно относитесь к тому, куда выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты . На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду.

. На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду. Не обменивайтесь вещами с другими людьми : полотенцами, защитными очками, игрушками и тому подобное.

: полотенцами, защитными очками, игрушками и тому подобное. Не посещайте места, где нет доступа к туалетной комнате , которая обеспечена проточной водой, жидким мылом и одноразовыми полотенцами.

, которая обеспечена проточной водой, жидким мылом и одноразовыми полотенцами. Следует отказаться от посещения пляжей людям, которые старше 60 лет, тем, кто в группе риска, а также тем, у кого имеются признаки респираторного заболевания или прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания Covid-19.

"Помните, что соблюдение правил индивидуальной защиты (даже на пляже) - это личная ответственность каждого", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, что в Киеве, несмотря на высокие показатели заболеваемости Covid-19, открыли пляжи.

Ранее мы публиковали список столичных пляжей, на которых разрешено купаться.