Для въезда в Украину иностранцам нужно иметь страховой полис, который покрывает лечение Covid-19.

Об этом в субботу, 20 июня, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

"Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает в Украину – не гражданин Украины и не беженец – чтобы обязательно имел полис, который покрывает именно лечение Covid-19", - сказал глава Минздрава.

Степанов также отметил, что согласно законодательству, лечение за счет государства оказывается исключительно украинским гражданами или беженцам, которые пребывают на территории Украины.

Слова Степанова о страховом полисе с 19:20. Видео: Минздрав в Facebook

Напомним, что сегодня Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейским Союзом и Молдовой. Пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того, насколько распространен коронавирус в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.

Ранее мы писали, что посольство США опубликовало правила въезда в страну из Украины в условиях коронавирусной пандемии и уточнило, какие ограничения могут встать на пути украинских туристов.