В Киевской области могут вернуться к жесткому карантину из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, который почти достиг максимально допустимого.

Об этом на брифинге в субботу, 20 июня, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, видео опубликовано в Facebook.

"Показатель инцидентности в области впритык приблизился к критической отметке. Напомню, она должна составлять меньше 12. И сегодня нас от нее отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению", - сказал он.

По словам Володина, за прошедшие сутки в области коронавирусом заразились 32 человека. Всего с начала эпидемии в Киевской области зафиксировали 2 174 случая инфицирования.

В Киевской области могут ужесточить карантин. Видео: facebook.com/koda.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.

Также "Страна" приводила слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что на Закарпатье из-за сложной ситуации с коронавирусом возможен возврат к жесткому карантину.