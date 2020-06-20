В столице Украины - Киеве - в воскресенье, 21 июня, ожидается сильная гроза. Объявлен желтый уровень опасности. Специалисты рекомендуют людям убрать с балконов вещи, которые могут выпасть во время непогоды, и плотно закрыть окна.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра - прятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Также во время грозы рекомендуется выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним, не прикасаться к металлическим входным дверям.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности - укрыться в ямку (ров). В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде.

Ранее "Страна" писала, что непогода оставила без света 179 населенных пунктов.

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