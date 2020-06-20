В Минсоцполитики рассказали, когда семьи погибших от коронавируса медиков начнут получать выплаты
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что семьи медиков, которые погибли от коронавируса, начнут получать страховые выплаты уже со следующей недели.
Об этом она заявила во время селекторного совещания в субботу, 20 июня, передает пресс-служба Офиса президента.
Так, по словам Лазебной, семьи медиков, которые погибли от коронавирусной инфекции, начнут получать страховые выплаты так, как и настаивал президент, — со следующей недели.
Уточним, что в мае Рада приняла законопроект №3376-1, который предусматривает государственное страхование работников медицинской сферы, работающих с коронавирусом.
Документ предусматривает, что если медик получил инвалидность в результате выполнения профессиональных обязанностей, то от государства он получит не менее 630 600 гривен. В случае смерти, семья медработника получит 1 576 500 гривен. Деньги будут выплачиваться через Фонд социального страхования.
Днем ранее мы писали о том, что премьер Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработной платы медикам. С 1 сентября ожидается повышение до 75%.
Также сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов пообещал медикам "рыночные зарплаты".