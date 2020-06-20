Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что семьи медиков, которые погибли от коронавируса, начнут получать страховые выплаты уже со следующей недели.

Об этом она заявила во время селекторного совещания в субботу, 20 июня, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, по словам Лазебной, семьи медиков, которые погибли от коронавирусной инфекции, начнут получать страховые выплаты так, как и настаивал президент, — со следующей недели.

Уточним, что в мае Рада приняла законопроект №3376-1, который предусматривает государственное страхование работников медицинской сферы, работающих с коронавирусом.

Документ предусматривает, что если медик получил инвалидность в результате выполнения профессиональных обязанностей, то от государства он получит не менее 630 600 гривен. В случае смерти, семья медработника получит 1 576 500 гривен. Деньги будут выплачиваться через Фонд социального страхования.

Днем ранее мы писали о том, что премьер Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработной платы медикам. С 1 сентября ожидается повышение до 75%.

Также сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов пообещал медикам "рыночные зарплаты".