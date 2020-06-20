В Кипре будут выборочно тестировать пассажиров в аэропортах. Официальная Ларнака приняла такое решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что эта мера была принята по рекомендации консультативного медицинского экспертного органа, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной", созданной страной за последние несколько месяцев.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что работники здравоохранения в аэропортах стремятся провести выборочное тестирование 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение следующих нескольких недель.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заявлял, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщения с Кипром.

Ранее "Страна" писала, что Кипр открывает пешеходные границы для граждан и резидентов страны.

Также мы рассказывали, что власти Кипра открыли авиасообщение еще с пятью странами.