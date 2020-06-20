В Украине из-за установленных за последнее время антирекордов по заболеваемости коронавирусом всплыла тема переноса местных выборов, запланированных на октябрь. Слухи о таких планах властей обсуждаются в политических кругах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

О том, что перенос выборов теоретически не исключается заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по случаю своих 100 дней. Однако практически до этого дойдет вряд ли.

"В нашей стране все может быть, но если не будет совершенно уж резкого (и реального, а не только по официальной статистике) ухудшения ситуации с вирусом, то это пока выглядит маловероятным.

Почему? Назовем несколько причин:

1. Главный вопрос – зачем? К следующей весне рейтинг "Слуги народа" будет, скорее всего, еще ниже, чем в конце октября 2020 года. Важный момент – в конце октября еще не придут новые платежки за отопление. А в новом отопительном сезоне они могут быть сильно выше, так как цены на нефть растут.

2. Перенос выборов – не самая лучшая история с точки зрения имиджа и рейтинга власти. Сразу будут напрашиваться аналогии с Порошенко, который также хотел при помощи военного положения перенести выборы. И уже само по себе это способно еще больше обвалить рейтинг "слуг".

3. Позиция Запада. Посольство США буквально в четверг призвали Молдову не переносить запланированные выборы на ноябрь выборы президента из-за эпидемии коронавируса. Правда, в случае с Молдовой перенос выборов в интересах пророссийского президента Додона. А на местных выборах в Украине силы, которые в США считают пророссийскими, могут как раз улучшить свой результат. Поэтому трудно сказать, какая на самом деле будет позиция американцев, если вопрос переноса действительно встанет. Хотя, Запад, как правило, не очень любит такие игры с институциональными вещами. Например, в ноябре 2018 года США и ЕС не поддержали идею Порошенко по переносу выборов, несмотря на его заявления об "угрозе реванша", - сообщает Telegram-канал.

Напомним, по состоянию на 20 июня количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 35 000.

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