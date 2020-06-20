Киевская прокуратура сообщила о подозрении пятерым членам банды, которая через фиктивные предприятия отмывала деньги. Всего за свою деятельность преступная группировка отмыла больше 120 млн гривен.

Об этом сообщает прес-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Они создавали фиктивные предприятия для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставляли им услуги предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.

Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас организатору преступного бизнеса вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.



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