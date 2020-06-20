В Украине на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению карантина. В ходе предыдущих рейдов по транспорту правоохранители уже выписали штрафов почти на два миллиона гривен.

Об этом в субботу, 20 июня, на селекторном совещании, посвященном коронавирусу, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в Украине уже проведено более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Также Аваков уточнил, что в результате проверок было наложено штрафов почти на два миллиона гривен.

В Офисе президента заявили, что на следующей неделе в стране начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, в Минздраве рассказали, как безопасно пользоваться общественным транспортом в условиях карантина. В частности, помимо маски для лица рекомендуется иметь с собой дезинфектор, чтобы после каждого прикосновения к предметам в маршрутке обрабатывать руки.

Как сообщала "Страна", в Киеве после возобновления работы общественного транспорта, он может перевозить только 50% того количества пассажиров, на которое рассчитан.