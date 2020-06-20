Львовский клуб Первой украинской футбольной лиги "Рух" сообщил о вспышке коронавируса среди игроков и персонала клуба. Из-за этого матчи с участием "Руха" могут перенести.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Коронавирус подтвердили у трех футболистов и одного человека из персонала команды.

"По результатам проведенного ПЦР-тестирования у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" обнаружили Covid-19. Еще несколько футболистов "желто-черных" - под подозрением", - говорится в сообщении.

Клуб сообщил о вспышке медико-спортивному комитету Украинской Ассоциации футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу.

Кроме того, ФК "Рух" обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги, в котором команда должна сыграть с "Агробизнесом".

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