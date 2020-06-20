Министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания 20 июня заявил, что на Закарпатье возможно усиление карантина, поскольку там ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Минздрава планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, так как они являются лидерами по количеству инфицированных. Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство.

"Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю", - сообщили в Офисе президента

В связи с этим правительство порекомендовало местным чиновникам усилить контакт с населением и призывать его соблюдать правила безопасности во время эпидемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.

Также мы сообщали, что по состоянию на 20 июня количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 35 000.