Глава Минздрава анонсировал возможное усиление карантина в одной из областей Украины
Министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания 20 июня заявил, что на Закарпатье возможно усиление карантина, поскольку там ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава Минздрава планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, так как они являются лидерами по количеству инфицированных. Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство.
"Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю", - сообщили в Офисе президента
В связи с этим правительство порекомендовало местным чиновникам усилить контакт с населением и призывать его соблюдать правила безопасности во время эпидемии коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.
Также мы сообщали, что по состоянию на 20 июня количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 35 000.