Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейским Союзом и Молдовой. Пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того, насколько распространен коронавирус в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.

Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк в Facebook.

По его словам, работа пунктов пропуска была восстановлена распоряжением Кабинета Министров от 20 мая. Но фактически функционируют только те, где возобновили работу смежные стороны. Так, на этой неделе возобновили работу двух пунктов пропуска после соответствующих решений власти соседних стран: с 16 июня в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинско-румынскую границу в пункте пропуска "Солотвино".

Начальник управления добавил, что как только уполномоченные органы стран ЕС и Молдовы примут решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Украиной, Госпогранслужба готова обеспечить такой пропуск со своей стороны.

Кроме того, сообщается, что Государственная пограничная служба Украины получает от Министерства здравоохранения Украины актуальные списки стран "красной" и "зеленой" зон по показателям заболеваемости коронавируса. Лысюк рассказал, как будут поступать с лицами, которые проезжают "красные" зоны транзитом.

"Если гражданин уезжает из страны "зеленой" зоны транзитом через страну "красной" зоны: например, летит из Германии - это "зеленая" страна, через Беларусь - это "красная" страна, а потом прибывает в Борисполь, то мы считаем, что этот гражданин из "зеленой" страны. Поэтому во время пересечения границы с такими лицами будут проводиться соответствующие мероприятия, которые предусмотрены для граждан стран "зеленой" зоны", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе разъяснили, как будут пускать иностранцев в Украину. Видео: facebook.com/DPSUkraine

Напомним, в аэропорту "Борисполь" появилась первая лаборатория для проведения ПЦР-тестов и тестов на антитела, которую установила компания Международные авиалинии Украины.

"Страна" также рассказывала, кого начали пускать в Украину с 15 июня, и почему потока иностранцев ждать не стоит.