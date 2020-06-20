В Житомире в субботу, 20 июня, открыли платную камеру в СИЗО. Пребывание в такой камере обойдется почти в 4 тысячи гривен за месяц.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО. Цены: за 1 сутки - 610,00 грн, за неделю - 2070,00 грн, за месяц - 3940,00 грн", - написал Малюська.

Отметим, что стоимость месячного пребывания в платной камере СИЗО в Житомире обойдется в три раза дешевле, чем в Киеве, где за это время просят 12 000 грн. Цена за неделю в киевском изоляторе - 8 000 грн, в житомирском она почти в четыре раза ниже.

Фото: Facebook/Денис Малюська

Напомним, омбудсмен Денисова ранее заявляла, что платные люкс-камеры в украинских СИЗО дискриминируют заключенных.

Также мы рассказывали, что Минюст заработал на люкс-камерах СИЗО больше 100 000 гривен.