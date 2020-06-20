В Украине 10 областей не могут перейти на следующий этап ослабления карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, среди требований, необходимых для нового этапа ослабления карантина, Кабмин установил инцидентность на уровне 12 человек на 100 000 населения за последние 7 дней. Ряд областей превышает это требование, некоторые - практически в четыре раза.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

  • Киев - 13,95;
  • Винницкая область - 16,71;
  • Волынская область - 37,72;
  • Житомирская область - 16,32;
  • Закарпатская область - 38,77;
  • Ивано-Франковская область - 20,91;
  • Львовская область - 40,66;
  • Ровенская область - 41,55;
  • Тернопольская область - 23,12;
  • Черновицкая область - 44,27.

Вместе с тем в Минздраве уточнили, что Закарпатская область нарушает еще одно требование – загруженность больничных коек превышает 50% и составляет 56,93%.

Напомним, в Украине по состоянию на воскресенье, 20 июня, обнаружили 841 новый случай заражения коронавирусом. Из них 76 припадает на Киев.

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