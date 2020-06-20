Киев и 9 областей Украины не готовы смягчать карантин. Статистика Минздрава
По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, среди требований, необходимых для нового этапа ослабления карантина, Кабмин установил инцидентность на уровне 12 человек на 100 000 населения за последние 7 дней. Ряд областей превышает это требование, некоторые - практически в четыре раза.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
- Киев - 13,95;
- Винницкая область - 16,71;
- Волынская область - 37,72;
- Житомирская область - 16,32;
- Закарпатская область - 38,77;
- Ивано-Франковская область - 20,91;
- Львовская область - 40,66;
- Ровенская область - 41,55;
- Тернопольская область - 23,12;
- Черновицкая область - 44,27.
Вместе с тем в Минздраве уточнили, что Закарпатская область нарушает еще одно требование – загруженность больничных коек превышает 50% и составляет 56,93%.
Напомним, в Украине по состоянию на воскресенье, 20 июня, обнаружили 841 новый случай заражения коронавирусом. Из них 76 припадает на Киев.