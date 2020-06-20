В Офисе президента допускают, что если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине будет ухудшаться, то в стране снова могут ввести строгий карантин. Однако делать это не хотят, так как введение ограничений во второй раз - удар по экономике и по работающему населению.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается", - заявил Тимошенко.

Он отметил, что если в стране не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом, через 10 дней может быть "совсем другая ситуация". Потому он призвал всех граждан максимально придерживаться всех условий существующего карантина: носить маски, дезинфицировать руки и предпринимать прочие меры защиты от угрозы заражения Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что Кличко допускает возврат строгого карантина в Киеве.

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