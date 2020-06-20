Эксперт признал актера Михаила Ефремова, который пьяным устроил смертельное ДТП в центре Москвы, вменяемым. Но психиатр отметил употребление актером алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова...Необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет", - сказал источник.

Также стало известно, что представители Ефремова решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Об этом заявил ТАСС адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

"Я уже встречался с братом [погибшего - Ред.], он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. <...> И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением", - сказал защитник.

Напомним, вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Ранее "Страна" писала, что на могиле погибшего в ДТП Захарова появился венок от имени Ефремова. Семья жертвы сразу вынесла его за ограду.

Также мы рассказывали, что в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова появились трое потерпевших.