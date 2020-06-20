В китайском Пекине возобновились масштабные тестирования на коронавирус после того, как там на оптовом рынке "Синьфади" была зарегистрирована вспышка болезни.

Об этом заявил заместитель главы организационного отдела городского комитета Пекина Чжан Цян, сообщает "Интерфакс".

"С 13 июня в соответствии с развитием ситуации с кластерной вспышкой на оптовом рынке "Синьфади" и для того, чтобы как можно скорее остановить распространения эпидемии, власти Пекина организовали полномасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. По состоянию на 6:00 20 июня образцы для тестов взяты у 2,29 миллиона человек", - сказал он.

По его словам, приоритетом была проверка сотрудников рынка, а также граждан, которые живут неподалеку. Власти объявили высокий уровень риска в области общественного здравоохранения. За неделю были проверены жители 36 кварталов и микрорайонов города, которые оказались в зоне повышенного уровня риска.

Напомним, на прошлой неделе на одном из крупнейших рынков Пекина "Синьфади" нашли коронавирус. Сначала заболел 52-летний мужчина, а позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Проведя внутреннее расследование, власти пришли к выводу, что зараженный лосось был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин.

Ранее "Страна" сообщала, что выявленный в Пекине коронавирус может быть еще опаснее, чем уханьский.