В субботу, 20 июня, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Япония продолжит оказывать поддержку ВСУ и предоставит военно-медицинским учреждениям нашей страны медицинские препараты и оборудование на сумму 1,4 млн долларов.

Об этом министр сообщил после встречи с послом Японии в Украине Такаши Кураи, передает пресс-служба Минобороны.

"Так, через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в городах Харьков, Львов и Ирпень на сумму $1,4 млн и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала", - сказано в сообщении.

После этой поставки, утверждает Таран, общий размер помощи Японии достигнет четырех миллионов долларов.

Напомним, Япония бесплатно поставляет в 43 страны лекарство, помогающее при коронавирусной пневмонии.