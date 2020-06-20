13 июня авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществила спецрейс Киев-Торонто, в грузовом трюме самолета везли около 500 щенков. Из-за ненадлежащих условий перевозки 38 из них умерли от удушья. После этого, с 19 июня, МАУ объявили временное эмбарго на перевозку живых животных на самолетах B767 (самолет рейса PS 1241).

Об этом сообщает канадское издание National Post.

Рейс PS 1241 авиакомпании МАУ приземлился в международном аэропорту Пирсон 13 июня В грузовом отсеке находилось около 500 щенков, в том числе 200 французских бульдогов. Они должны были быть проданы в районе Торонто, согласно заявлению Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов. Однако в грузовом отсеке самолета было всего 300 клеток, что означало, что в некоторых из них находилось по две собаки.

Температура во время загрузки была выше +30 градусов, щенки заметно страдали. Погрузчик, загружающий самолет в Украине, сообщил, что многих собак посадили в клетки без возможности передвижения и без циркуляции воздуха. Затем поддоны транспортировались в нижний отсек самолета, где воздух циркулирует очень плохо.

Жительнице Торонто Эбби Лоренцен, которая в тот же день отправилась в аэропорт, чтобы забрать кошку своего друга, на таможне сказали, что из-за большого количества животных на борту самолета будет существенная задержка.

Лоренцен отказали в доступе на склад с животными. В коне-концов она забрала кота и пошла домой. После она снова пришла на склад, чтобы отправить кошку на западное побережье.

"Как только я вошла на склад, то почувствовала запах смерти. Это было просто очень жутко", - сказала Лоренцен.

В мусорном баке на складе женщина увидела тела нескольких щенков. Местный офицер ответил, что им было приказано избавиться от тел.

Чиновники CFIA начали расследование и определят дальнейшие шаги после его завершения. Организация несет ответственность за регулирование ввоза животных, в том числе собак в Канаду.

МАУ, начиная с 19.06 2020 года, временно получила эмбарго на перевозку живых животных на самолетах B767 до дальнейшего уведомления. Это тот же тип самолета, который приземлился в Торонто.

Авиакомпания также опубликовала заявление на своей странице в Facebook, в котором она выражает соболезнования в связи с трагической гибелью на рейсе.

"МАУ работает с местными властями, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения повторения такой ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что МАУ прекратила продажу билетов почти на все рейсы.

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