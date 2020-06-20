В субботу, 20 июня, прошел год с момента смерти украинского журналиста Вадима Комарова, на которого напали 5 мая прошлого года в центре Черкасс. В связи с этим Национальный союз журналистов Украины обратился к полиции с требованием публично отчитаться о расследовании дел, связанных с убийствами журналистов.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"В Национальном союзе журналистов Украины настаивают на публичном отчете Национальной полиции относительно должных усилий для расследования убийства журналиста Вадима Комарова, который умер год назад, 20 июня. Жестокое нападение на журналиста произошло 5 мая 2019 года в центре Черкасс. Вадим Комаров впал в кому и пробыл в этом состоянии все полтора месяца, до своей смерти", - говорится в сообщении.

В НСЖУ также напомнили, что расследование убийств журналистов Вадима Комарова и Павла Шеремета были приоритетными для властей Украины. Но несмотря на это, оно затягивается.

"И дело убийства Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, и дело убийства Вадима Комарова в Черкассах в 2019 году были одними из главных вопросов специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов в ноябре 2019 года. И несмотря на заверения, что над расследованием работает специальная следственная группа на уровне руководства уголовной полиции Украины, информация о прогрессе в расследовании убийства Вадима Комарова отсутствует", - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим глава НСЖУ Сергей Томиленко заявляет, что профессия журналиста в Украине остается опасной.

"Не поднимать неудобных тем и не критиковать наделенных властью лиц – именно такой сигнал дает черкасским журналистам убийство Вадима Комарова и отсутствие должных усилий для раскрытия преступления. Профессия журналиста остается опасной в Украине", - сказал он.

Напомним, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая 2019 года. Ночью 20 июня 2019 года он умер, не приходя в сознание. На следующий день журналиста похоронили.

По информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые он готовил. Среди тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.