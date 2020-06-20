"Страна" продолжает следить за развитием событий вокруг резонансного дела о женщине с трехлетним ребенком, которые выпали из окна четвертого этажа дома на улице Мазепы, 14 в Киеве и чудом выжили. Как сообщили нам источники в правоохранительных органах, пока что не найдено убедительных доказательств несчастного случая.

Наоборот: прибывшие на место криминалисты не обнаружили на подоконнике квартиры следов, указывавших на скольжение ступней ног, которые были бы, если женщина с ребенком упала бы случайно.

Наши источники в МВД говорят, что, по предварительным данным, падение не было одновременным. Сначала из окна выпал (или скорее был выброшен) ребенок, а за ним уже выпала (или выпрыгнула) его 40-летняя мать Наталья.

При этом с окна была специально снята антимоскитная сетка, следы установки которой присутствуют и которая могла задержать падение. Иначе на ней были бы следы порывов. В дополнение муж Натальи рассказал полиции, что его супруга, с которой он сейчас не живет вместе и находится в состоянии развода, имеет проблемы с психикой, хоть и нигде официально на учете не состояла.

Эта информация сейчас проверяется. У мальчика трех лет по имени Давид прибывшие на место бригады медиков диагностировали перелом бедра, его госпитализировали в Охматдет.

Учитывая предварительные данные осмотра квартиры и двора, речь может идти о покушении матери на жизнь собственного ребенка. Мотив выясняется. Заведено уголовное производство по ч.1 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.

Обязательно будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза на вменяемость матери. Если в ходе следствия окажется, что именно женщина умышленно хотела лишить жизни своего сына, то ей грозит серьезное наказание, санкция статьи предусматривает заключение вплоть до пожизненного.

В случае невменяемости матери в суд будет направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера - помещение в психиатрическую лечебницу закрытого типа.

Ранее "Страна" писала, что суд арестовал мужчину, который пьяным выбросил из окна 5-летнего мальчика.

Также мы рассказывали, что в Запорожской области мужчина пырнул ножом двухлетнего сына, а потом покончил с собой в СИЗО.