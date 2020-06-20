По состоянию на утро субботы, 20 июня, коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины заразились 10 бойцов. Общее число заболевших достигло 137 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализировать пришлось четверых бойцов. Остальные находятся на самоизоляции под присмотром врачей: трое в Киевской области, двое под Львовом, а еще один в Винницкой области. Медики оценивают состояние заболевших как удовлетворительное.

На самоизоляции, по данным командования, находится 387 человек. В ближайшие трое суток ее срок истекает у 10 бойцов. Переболели коронавирусом 258 украинцев. Умерли пять человек.

Днем ранее мы писали, что от коронавируса скончался один боец ВСУ. Он проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, где находился с 4 июня.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 20 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 35 825 человек. За сутки заболел 841 житель страны. В Киеве зафиксировали 76 случаев заражения.