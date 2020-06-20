Народный банк Китая хочет вести стимулирующую политику, чтобы не дать упасть экономике из-за коронавируса. В планах - давать кредиты на поддержание экономики, а также печатать валюту.

Об этом сообщило агентство Reuters.



До конца этого года новые кредиты, вероятно, достигнут рекордных 20 триллионов юаней (около 2,8 триллиона долларов) по сравнению с 16,81 триллиона юаней в 2019 году, а общее социальное финансирование может увеличиться более чем на 30 триллионов юаней (4,2 триллиона долларов).



Руководство Центробанка КНР заявляет, что следует обратить внимание на последствия таких действий и заблаговременно разработать механизмы выхода из стимулов.



В Китае говорят, что "печатная машинка" не должна работать долго.

"В мире нет бесплатного обеда. Как мы можем позволить многим центральным банкам мира включить печатную машину и печатать неограниченное количество денег?", - сказал Го Шуцин, председатель банковского и страхового регулятора.

Власти Китая уже потратили 5,9 триллиона юаней (826,7 миллиарда долларов) на поддержание экономики страны в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в мире заговорили о грядущем падении американской валюты.

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