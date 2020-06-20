В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объяснили, почему 19 июня над Киевом на Кольцевой можно было увидеть необычное облако в виде "гриба" или "воронки". По словам спасателей, это - один из видов кучево-дождевого облака названием наковальня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, такое явление встречается довольно редко. Образуется такое облако на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий.

"При этом облака не двигаются, каким бы сильным ни был ветер. Впоследствии эти облака трансформируются в обычные воздушные массы", - объяснили в пресс-службе ГСЧС.

Несколько лет назад такие облака наблюдались в Киевской области, ранее в Тернопольской, Винницкой областях.

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