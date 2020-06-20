Ношение масок на пляжах, а также на воздухе является необязательным в случае отсутствия большого скопления людей и при условии соблюдения безопасной дистанции 1,5 метра.

Об этом в ходе брифинга 20 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook

По его словам, маски обязательно носить "в транспорте, в помещениях, а также там, где есть большое скопление людей - в тех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, которая составляет не менее 1,5 метра друг от друга".

То есть при выполнении условия о социальной дистанции маску на пляже можно не надевать.

"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не менее 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным", - сказал Степанов

В Минздраве рассказали о масках на пляже. Смотреть с 14:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Днем ранее мы писали, что в Киеве городские пляжи открыли для купального сезона. "Страна" публиковала полный список разрешенных пляжей.

Как сообщалось, еще в начале недели Кличко запрещал купаться на пляжах. Они были открыты только как прибрежные зоны. Несмотря на это, на столичных пляжах в прошлую пятницу и на выходных наблюдался настоящий аншлаг: люди и купались, и загорали, при этом не соблюдая социальную дистанцию.