Джон Болтон - бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа - говорит, что глава Министерства финансов страны Стивен Мнучин не хочет решительно внедрять санкции. Причина нежелания - в том, что это может повредить популярности доллара как мировой валюты.

Об этом он написал в своей новой книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома", сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на полученную копию книги агентство сообщает, что экс-советник Трампа упрекает Мнучина в нежелании проводить политику санкций с нужной решимостью. По словам Болтона, глава Минфина больше беспокоится о последствиях введения санкций для США, чем о тех внешнеполитических целях, которые необходимо достичь.

"Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться", - пишет Болтон.

По его словам, основной угрозой глава Минфина считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.

Ранее "Страна" писала, что власти США частично снимут санкции с Huawei ради разработки 5G.

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