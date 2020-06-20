В воскресенье, 21 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и повышение температуры местами до +33 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram-канале.

"21 июня, завтра, в воскресенье, наконец-то начинается лето, вдруг кто соскучился. Астрономическое. Украина будет в фронтах, поле пониженного атмосферного давления, линиях восхождения (таких, вдоль которых может быть все), словом, в неустойчивой погоде. Карта 1", - написала Диденко.

Диденко также рассказала, что в восточных регионах Украины 21 июня осадков будет меньше всего.

"Завтра, в воскресенье, снова практически повсюду - периодические кратковременные дожди... Меньше всего шансов у дождей будет на востоке Украины, но вечером на Харьковщине и в Приазовье может что-то происходить локальное", - уточнила синоптик.

Столбик термометра днем будет показывать +26...+30 градусов, а на западной Украине- +24...+27. Жителей восточных регионов и Днепропетровской области ожидает до +33 градусов.

Напомним, в Украине спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий на выходных и об опасности, которая возникает в стране в связи с этим. Возможны грозы, град и шквальный ветер.