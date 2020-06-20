Опубликована карта распространения коронавируса в Украине на 20 июня
В министерстве здравоохранения Украины опубликовали карту распространения коронавируса по областям страны на утро субботы, 20 июня. За последние сутки болезнь подтвердилась у 841 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
Статистика распространения коронавируса по регионам на 20 июня:
- Винницкая обл. — 1627 (991 выздоровели);
- Волынская обл. — 1743 (548 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 1036 (776 выздоровели);
- Донецкая обл. — 355 (145 выздоровели);
- Житомирская обл. — 1229 (633 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 2069 (842 выздоровели);
- Запорожская обл. — 551 (391 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1981 (1071 выздоровел);
- Киев — 4252 (1391 выздоровели);
- Киевская обл. — 2174 (1053 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 612 (508 выздоровели);
- Луганская обл. — 72 (53 выздоровели);
- Львовская обл. — 3679 (668 выздоровели);
- Николаевская обл. — 349 (265 выздоровели);
- Одесская обл. — 1232 (551 выздоровели);
- Полтавская обл. — 290 (262 выздоровели);
- Ровенская обл. — 2776 (1500 поправились);
- Сумская обл. — 252 (178 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1643 (1054 выздоровели);
- Харьковская обл. — 1779 (837 выздоровели);
- Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 612 (477 выздоровели);
- Черкасская обл. — 592 (392 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 4268 (1534 выздоровели);
- Черниговская обл. — 467 (112 выздоровели).
"Подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них 16 406 выздоровели, 994 умерли. Всего заболевание подтверждено у 2636 детей и 5950 медиков. Госпитализации нуждались 9947 человек, подключение к аппарату ИВЛ-345 пациентов. 25 878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что с момента начала эпидемии было проведено 553 737 исследований методом ПЦР. Методом ИФА – 123 625 исследований.
Напомним, в Киеве за сутки коронавирус выявили у 76 человек.
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