В Украине растет число заразившихся коронавирусом. Фото: "Страна"

В министерстве здравоохранения Украины опубликовали карту распространения коронавируса по областям страны на утро субботы, 20 июня. За последние сутки болезнь подтвердилась у 841 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 20 июня:

  • Винницкая обл. — 1627 (991 выздоровели);
  • Волынская обл. — 1743 (548 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 1036 (776 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 355 (145 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 1229 (633 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 2069 (842 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 551 (391 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 1981 (1071 выздоровел);
  • Киев — 4252 (1391 выздоровели);
  • Киевская обл. — 2174 (1053 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 612 (508 выздоровели);
  • Луганская обл. — 72 (53 выздоровели);
  • Львовская обл. — 3679 (668 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 349 (265 выздоровели);
  • Одесская обл. — 1232 (551 выздоровели);
  • Полтавская обл. — 290 (262 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 2776 (1500 поправились);
  • Сумская обл. — 252 (178 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1643 (1054 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 1779 (837 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 612 (477 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 592 (392 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 4268 (1534 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 467 (112 выздоровели).

Карта распространения коронавируса в Украине. Фото: facebook.com/phc.org.ua

"Подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них 16 406 выздоровели, 994 умерли. Всего заболевание подтверждено у 2636 детей и 5950 медиков. Госпитализации нуждались 9947 человек, подключение к аппарату ИВЛ-345 пациентов. 25 878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что с момента начала эпидемии было проведено 553 737 исследований методом ПЦР. Методом ИФА – 123 625 исследований.

Карта распространения коронавируса в Украине. Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в Киеве за сутки коронавирус выявили у 76 человек.

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