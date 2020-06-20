В министерстве здравоохранения Украины опубликовали карту распространения коронавируса по областям страны на утро субботы, 20 июня. За последние сутки болезнь подтвердилась у 841 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 20 июня:

Винницкая обл. — 1627 (991 выздоровели);

Волынская обл. — 1743 (548 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 1036 (776 выздоровели);

Донецкая обл. — 355 (145 выздоровели);

Житомирская обл. — 1229 (633 выздоровели);

Закарпатская обл. — 2069 (842 выздоровели);

Запорожская обл. — 551 (391 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1981 (1071 выздоровел);

Киев — 4252 (1391 выздоровели);

Киевская обл. — 2174 (1053 выздоровели);

Кировоградская обл. — 612 (508 выздоровели);

Луганская обл. — 72 (53 выздоровели);

Львовская обл. — 3679 (668 выздоровели);

Николаевская обл. — 349 (265 выздоровели);

Одесская обл. — 1232 (551 выздоровели);

Полтавская обл. — 290 (262 выздоровели);

Ровенская обл. — 2776 (1500 поправились);

Сумская обл. — 252 (178 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1643 (1054 выздоровели);

Харьковская обл. — 1779 (837 выздоровели);

Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 612 (477 выздоровели);

Черкасская обл. — 592 (392 выздоровели);

Черновицкая обл. — 4268 (1534 выздоровели);

Черниговская обл. — 467 (112 выздоровели).

"Подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них 16 406 выздоровели, 994 умерли. Всего заболевание подтверждено у 2636 детей и 5950 медиков. Госпитализации нуждались 9947 человек, подключение к аппарату ИВЛ-345 пациентов. 25 878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что с момента начала эпидемии было проведено 553 737 исследований методом ПЦР. Методом ИФА – 123 625 исследований.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирус выявили у 76 человек.

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