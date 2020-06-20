ГБР в Полтаве сообщила о подозрении младшим инспекторам взвода реагирования полиции охраны в Харьковской области. Их подозревают в грабеже, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

По версии следствия, младший инспектор приобрел особо опасное психотропное вещество – "PVP", после чего продал психотроп жителю Харькова. Кроме того, полицейский в феврале 2020 года со своим коллегой остановил гражданина и во время обыска изъял у него медицинские пипетки с остатками наркотического вещества и полимерный сверток с тем же веществом.

"После чего, угрожая привлечением к уголовной ответственности, открыто завладели тремя мобильными телефонами гражданина, которые обещали вернуть в дальнейшем после получения неправомерной выгоды в размере 1000 гривен", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет и от 6 до 10 лет с конфискацией имущества соответственно.

Фото: ГБР

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