Черногория открывает границы для граждан ряда стран, среди которых есть и Украина. Однако для туристов есть условие: у них должен быть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более 48 часов назад.

Об этом сообщает Skala Radio.

"На своем заседании Национальный координационный орган по вопросам инфекционных болезней принял стратегическое решение о дальнейшем открытии Черногории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании также был определен список стран, граждане которых смогут без ограничений въезжать в Черногорию, однако в него Украина не попала. Вместе с Италией, Албанией, Польшей, Турцией и Румынией мы вошли в перечень государств, гражданам которых разрешен въезд при наличии отрицательного лабораторного теста на коронавирус, которому не больше 48 часов.

До этого мы писали, что власти Черногории официально объявили о том, что эпидемия коронавируса в стране благополучно преодолена и можно возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений.

Также мы писали, что Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу.