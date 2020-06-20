После того, как Китай передал во Всемирную организацию здравоохранения геном коронавируса, который распространяется в Пекине, в стране заявили, что это - европейский штамм вируса. Собрали информацию о штамме еще 11 июня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Данные опубликовал Национальный центр микробиологии Китая. Информация про геномы базируется на трех образцах вируса - двух человеческих и одном из окружающей среды. Собраны они были 11 июня. В тот день в Пекине был зафиксирован первый новый случай коронавируса за последние месяцы. С того момента количество больных уже выросло до 183.

Еще до публикации данных о геноме китайские ученые предположили, что пекинский штамм аналогичный европейскому, однако не обязательно прибыл непосредственно из Европы. Рынок, который стал источником новой вспышки, пока закрыт, а в районе введено состояние военного времени.

Ранее "Страна" писала, что в Китае не хватает больных для испытаний вакцины от коронавируса.

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